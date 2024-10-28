تستعد دار بروب ستور لإقامة مزاد علني، الجمعة 15 نوفمبر المقبل، لبيع أكثر من 350 قطعة نادرة من تذكارات عالم الموسيقى. من المتوقع أن تحقق سترة مايكل جاكسون وأول مكبر صوت استخدمه نجم البيتلز جون لينون، مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.تشمل المعروضات أدوات موسيقية، كلمات أغان مكتوبة بخط اليد، وتوقيعات، إلى جانب مقتنيات نجوم موسيقى راحلين مثل جورج مايكل، برينس، وجيمي هندريكس، وكذلك فنانين حاليين كالمغني هاري ستايلز ونجم الهيب هوب ستورمزي.ومن أبرز المعروضات، سترة سوداء وذهبية من مجموعة مغني الراب النرويجي عمر بهاتي، صديق لعائلة جاكسون، والتي تقدر قيمتها ما بين 200 و400 ألف جنيه إسترليني. كما ستعرض لوحة كلمات أغنية «بيت إت» المكتوبة بخط يد مايكل جاكسون، وتقدر بين 40 و80 ألف جنيه.أما مكبر الصوت الخاص بلينون، الذي يعود لعام 1962، فيقدر سعره بين 100 و200 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى كتيب «حياة مع البيتلز» الموقع من أعضاء الفرقة، الذي قد يباع بمبلغ يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه إسترليني.