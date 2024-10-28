حدد تقرير نشره موقع Personal Branding Blog 8، أمورًا تشير إلى أنه قد يكون من الأفضل إنهاء بعض الصداقات عند ملاحظة وجودها. فالصداقة ليست مفهومًا يناسب الجميع؛ إنها تحتاج إلى الاحترام المتبادل والتفاهم والجهد. وعلى الرغم من المحاولات الجادة، قد لا تسير بعض العلاقات على ما يرام، مما قد يدفع الشخص لاتخاذ قرار يتراوح بين المضي قدمًا بمفرده أو التشبث بماضٍ يعيق التقدم. علم النفس يوضح أن هناك علامات بارزة تنذر بضرورة التخلي عن بعض الأصدقاء. من أبرز هذه العلامات: الافتقار إلى الاحترام المتبادل، حيث يتآكل أساس العلاقة بسبب تجاهل المشاعر أو التقليل من الشأن أو السخرية، مما يترك الشخص يشعر بالاستياء والإحباط. كذلك، الشعور بالسعادة عندما يكون بعيدًا عنهم، وهي علامة على أن العلاقة قد لا تكون ناجحة.كما أن الصداقة من جانب واحد، حيث يبذل أحد الأطراف جهدًا دائمًا دون مقابل، قد تكون مرهقة ومحبطة، مما يدعو للتفكير في إنهائها. إضافةً إلى ذلك، كسر الثقة بشكل متكرر، والذي يجعل من الصعب بناء أساس متين للعلاقة، قد يكون سببًا رئيسيًا لإنهاء الصداقة، خصوصًا إذا كانت هذه السلوكيات نمطية.ومن العلامات الأخرى، التباعد بمرور الوقت نتيجة تغير الاهتمامات والقيم، مما يؤدي إلى فقدان القواسم المشتركة. وكذلك عدم الاحتفاء بنجاحات الآخر، فالصديق الحقيقي يدعم ويفرح لنجاحات صديقه، أما إذا لم يكن كذلك أو قلل من شأن إنجازاته، فهذا مؤشر سلبي.تجاوز الحدود باستمرار، حتى بعد التنبيه عليها، يشير إلى عدم الاحترام ويعطي سببًا قويًا لإنهاء العلاقة. أخيرًا، الثقة بالحدس حين يكون هناك شعور مستمر بأن شيئًا ما ليس على ما يرام، رغم المحاولات المتكررة لحل المشكلات، غالبًا ما يكون دليلًا على ضرورة إنهاء الصداقة.مجملًا، هذه الأمور الثمانية متى ما شعرت بها بادر بتغيير أصدقائك لصحتك وراحتك وهي: الاحترام المفقود، السعادة في البعد، الصداقة من طرف، الثقة المكسورة، الاهتمامات المتباعدة، عدم دعم النجاحات، تجاوز الحدود، والحدس السلبي الدائم.