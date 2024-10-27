تفاقمت حالات التسمم الغذائي في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية جرّاء تناول الطعام في سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، فيما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع الحالات المؤكدة إلى 75 إصابة، وحالة وفاة واحدة، مع انتشار الأزمة في 13 ولاية.

ونُقل ما لا يقل عن 22 شخصاً إلى المستشفيات، وأصيب اثنان منهم بمتلازمة انحلال الدم اليوريمي، ما يشير إلى خطورة الوضع الصحي الذي قد يقود إلى فشل كلوي حاد، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأكدت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية «FDA»، أن 42 من المصابين تناولوا الطعام في سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، وأن 39 منهم قد تناولوا «الهمبرغر» تحديداً، ما يدل على العلاقة المحتملة بين المنتجات المستهلكة والتفشي.

وكخطوة استباقية، تم الإعلان عن سحب طوعي للبصل المقطع المستخدم في سلسلة مطاعم «ماكدونالدز»، للحد من انتشار العدوى.