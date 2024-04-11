تجرد رجل من أسمى معاني الإنسانية، حين أقدم على تهشيم رأس شريكة حياته «زوجته» بفأس على رأسها أرداها قتيلة، في قرية السمطا مركز دشنا شمالي محافظة قنا، في أول أيام عيد الفطر.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل سيدة بآلة حادة في قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص من قبل الأجهزة الأمنية تبين مصرع السيدة «ع.» ربة منزل على يد زوجها الذي هشم رأسها بفأس.

وذكرت أنه تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.