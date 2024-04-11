«في 5 أبريل الجاري أطفأ شمعته الـ124».. هكذا كشفت الحكومة في بيرو مفاجأة أكبر معمر في العالم، مؤكدة أنه ولد في عام 1900. وأعلنت الحكومة أن المقيم المحلي مارسيلينو أباد من منطقة هوانوكو بوسط بيرو، يبلغ من العمر 124 عاماً، ما يجعله أكبر شخص معمر على قيد الحياة، بل يتفوق على أكبر إنسان تم التحقق منه بشكل مستقل على الإطلاق. وفي بيان لها أضافت: من بين هدوء النباتات والحيوانات في هوانوكو، طور مارسيلينو آباد تولينتينو، أو ماشيكو، أسلوب حياة صحي مع سلام داخلي، انعكس على صحته الجيدة وشخصيته الودودة، ما أتاح له التغلب على ما يزيد على 12 عقداً من الزمن.وقررت السلطات في بيرو مساعدة مارسيلينو في التقدم إلى موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية للتحقق من عمره بشكل مستقل. وعاش أباد، الذي ولد في بلدة تشاجلا الصغيرة، بعيداً عن الأنظار حتى أقرت حكومة بيرو في عام 2019، استخراج بطاقة هوية حكومية ومعاشاً تقاعدياً له.وقال المعمر؛ الذي يعيش الآن في دار للمسنين: إنه يتبع نظاماً غذائياً غنياً بالفواكه، ولحم الضأن؛ وفقاً لبيان صادر عن برنامج التقاعد الذي ينتمي إليه، وأنه اعتاد مضغ أوراق الكوكا، وهو تقليد في مجتمعات الأنديز في بيرو.وقال متحدث باسم الموسوعة في بيان مكتوب تلقته (رويترز): إن «موسوعة غينيس للأرقام القياسية تتلقى العديد من الطلبات من أفراد يزعمون أنهم أكبر معمرين على قيد الحياة».ومن المنتظر أن يتضمن التحقق من الادعاء وثائق رسمية وأدلة أخرى يتم فحصها من قبل فريق من الخبراء لإثبات إنجازهم دون أدنى شك.يذكر أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تضم حالياً أكبر رجل على قيد الحياة، وهو بريطاني يبلغ من العمر 111 عاماً، وحصل على اللقب هذا الشهر بعد وفاة رجل فنزويلي كان يبلغ من العمر 114 عاماً، بينما يبلغ أكبر شخص تم التحقق منه على الإطلاق 122 عاماً.