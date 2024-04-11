اقتحم الزوجان الأمريكيان جيسيكا ولاري موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية بسبب فارق الطول الكبير بينهما البالغ أكثر من 86 سنتيمتراً. وربما المثير في الأمر أن الزوجة أطول من زوجها بكثير، إذ يبلغ طولها نحو 177.8 سنتيمتر، فيما يبلغ طول الزوج نحو 91.44 سنتيمتر.ويعيش الزوجان في الولايات المتحدة، وتعرفا على بعضهما منذ أيام المدرسة الابتدائية، إذ كانا أصدقاء في سن المراهقة وتزوجا في ما بعد، وأنجبا أربعة أطفال هم: أوليفيا عمرها 16 عاماً، وداكس 15، وفيكتوريا 12، وفيليكس وعمره عام واحد. وتحكي جيسيكا عن قصة تعارفهما بقولها: «لقد عرفنا بعضنا منذ الطفولة، كان لدينا نفس مجموعة الأصدقاء، لكننا لم نتواعد ونخرج معاً حتى أصبحنا أكبر سناً». وأكدت أنها سعيدة في زواجها، وأنها وزوجها يخططان للعيش معاً إلى الأبد.