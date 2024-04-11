قدمت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عدة نصائح تتعلق بصحة وسلامة الأطفال خلال أيام عيد الفطر، مشددة على الأهالي الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.وأكدت المدينة أهمية الحرص على شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل، والحذر من الألعاب ذات الأطراف الحادة والأجزاء الصغيرة التي قد تسبب اختناق الطفل، منوهة على عدم ترك الأطفال الصغار أمام الشاشات لساعات طويلة، وعلى أهمية تقليل وقت الجلوس أمام الشاشة لتحفيز الطفل على ممارسة النشاط البدني، ولعب الألعاب الحركية الجماعية، والحرص على التنزه معه وممارسة المشي.الحذر من الألعاب ذات الأطراف الحادةتقليل وقت الجلوس أمام الشاشةالابتعاد عن الألعاب الناريةالتشجيع على العادات الغذائية الصحيةوضع الولاعات في أماكن مرتفعة