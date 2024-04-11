أعلن الديوان الملكي الأردني، الأربعاء، أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.وهنأ الديوان الملكي الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، بهذه المناسبة، متمنياً لهما الذرية الصالحة والمعافاة الطيبة. واختار الديوان الملكي الأردني، اليوم الأول من عيد الفطر، لإعلان هذا الخبر السار بالنسبة للأردنيين والعائلة المالكة.وتزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين من الأميرة رجوة خالد السيف في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمان في الأول من يونيو الماضي.وتمّ بثّ حفل زفاف ولي العهد، البالغ من العمر 29 عاماً، والمهندسة المعمارية السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام أمير بريطانيا وزوجته كيت أميرة ويلز.