رغم كل الأنباء التي تحدثت عن إلغائه نهائياً، يحضر مهرجان الـجونة الـسينمائـي في دورة وصفها بالاسـتثنائـية بين 14 ديسمبر وحـتى 21 ديـسمبر.حيث جرى الإعداد بسرية تامة للحدث ودون توقف، وتشير مصادر إلى أنه لن يطوي سجادته الحمراء، ولن يلغي الأفلام الجريئة والكوميدية في السباق والمشاركة، لكنه تدثر في برنامج تم إضافته مهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقاً، لـيتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بــالــتعاون مــع مــؤســسة الــفيلم الفلســطيني، وذلــك لإلــقاء الــضوء عــلى الــموقــف الــحالــي والأوضــاع غــير الإنـسانـية فـي غـزة، كـما تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهــرجــان، والــذي ســيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تــعبيراً عــن تــضامــن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.يضم برنامج المهرجان حوالى 80 فيلماً متنوعاً ما بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، تمت دعوتها من 45 دولة، وهي أفلام مميزة وتصل قيمة الجوائز المقدمة 224 ألف دولار أمريكي.