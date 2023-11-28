صدم تقرير لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حقوقيين في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أفاد بأنه في 2022، قُتلت 48 ألفاً و800 امرأة بمختلف أنحاء العالم، على أيدي شركائهن وأقربائهن المقربين.وأضاف التقرير الأممي، أن حوالى 5 آلاف امرأة جرى قتلهن على أيدي أقربائهن في أفغانستان في 2022، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.وتابع، أن قارة أفريقيا سجلت أعلى عدد من جرائم قتل الإناث، حيث وصل الرقم إلى 20 ألف امرأة في عام واحد، تليها آسيا، التي وثقت 18 ألفاً و400 جريمة قتل ثم الأمريكتين اللتين سجلتا 7,900 جريمة قتل، وأوروبا التي سجلت 2,300، وأوقيانوسيا التي وثقت 200 قضية قتل للإناث.