يدشن الفيلم السعودي القصير، الشتاء الأخير، للمخرج حيدر داوود، عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عبر مسار سينما السعودية الجديدة - الأفلام القصيرة، وذلك يوم الثلاثاء 5 ديسمبر والجمعة 8 ديسمبر القادم. وقال حيدر داوود «أشعر بالفخر لأن العرض الأول لفيلمي سيكون في وطني، السعودية، والفيلم عبارة عن شوق وطموح تعكس التجربة الشخصية للذين يعيشون بعيداً عن وطنهم ويسعون خلف أحلامهم، محتفظين بالأمل في العودة إلى وطنهم وإيجاد مسارهم الفني الخاص»الفيلم من تأليف وبطولة محسن أحمد، وحيدر داوود، ودانيل وألينا فاسيلكا.