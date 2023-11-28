تعتبر أورام الدماغ واحدة من أكثر أنواع السرطان فتكاً، وتعتمد الأعراض على مكان تواجد الأورام في الدماغ، وغالباً ما يمكن تفويتها في المراحل المبكرة من المرض، عندما يكون العلاج أسهل، حيث يمكن بسهولة الخلط بينها وبين حالات أخرى، لذلك من المهم معرفة ما يجب الانتباه إليه؛ وفق ما نقلته (روسيا اليوم) عن (ذي صن).1 ـ الغضب السريع: يمكن أن تكون التغيرات في الشخصية علامة إنذار مبكر لأورام الدماغ، حيث يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى من هذا التغير؛ وفقاً لجمعية أورام الدماغ الخيرية.ويمكن أن يتسبب المرض في شعور الأشخاص بالغضب بسهولة أكبر، فضلاً عن العدوانية أو الارتباك أو النسيان.ويمكن أيضاً أن يكون من الأعراض فقدان الحافز والاكتئاب والقلق وتقلب المزاج وصعوبة التخطيط أو تنظيم أو تحديد المشاعر.2 ـ طفرات النمو: يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على الغدة النخامية، وهي جزء من الدماغ يصنع الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تسبب النمو.وفي حالات نادرة، يمكن أن يتسبب سرطان الدماغ في زيادة طول الأشخاص بسرعة.وتكون الأعراض الغريبة خفية بشكل خاص عند الأطفال، الذين من المتوقع أن يمروا بفترات مفاجئة في مرحلة المراهقة كجزء من فترة البلوغ.3 - صعوبة في التعبير: من خلال تعابير الوجه، يمكن أن يؤدي المرض أيضاً إلى تلف الأعصاب، ما قد يجعل المرضى يجاهدون لاستخدام تعابير الوجه. وقد لا يتمكنون من التبسم أو العبوس أو تحريك وجوههم بطريقة طبيعية عند التحدث.ويمكن أن يؤدي شلل الأعصاب أيضاً إلى تثبيت الوجه في وضع معين أو التسبب في ضعف أو تدلي أحد الجانبين.4 - سماع أصوات في الرأس: يمكن أن تسبب بعض سرطانات الدماغ أعراضاً قد تبدو وكأنها مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أكثر من كونها مرضاً جسدياً.ويمكن أن تتسبب الأورام الموجودة في الفص الصدغي في سماع أصوات في الرأس؛ وفقاً لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.5 - صعوبة في القراءة: يقول جراح الأعصاب في (بن ميدسين) الدكتور دونالد أورورك: إن هذا العارض شائع بشكل خاص مع الأورام في الدماغ المتوسط. وأوضح، أن جانبي الدماغ متصلان ببعض للقيام بوظائف مثل التفكير والكتابة والتذكر، وعندما يعطل الورم هذا التواصل «يكون الأمر مدمراً»، بحيث يمكن ملاحظة المزيد من الصعوبات في الكتابة، أو فهم معنى الكلام حتى لو كان المريض قادراً على قراءته بوضوح.6 - الحاجة إلى الحمام بشكل متكرر: يمكن أن تسبب أورام الدماغ تغيرات في نظام الغدد الصماء، وهي شبكة من الغدد والأعضاء التي تستخدم الهرمونات للتحكم في مجموعة من وظائف الجسم، ووفقاً لجمعية أورام الدماغ الخيرية، يمكن أن يشعر البعض بحاجة للذهاب إلى المرحاض في كثير من الأحيان.