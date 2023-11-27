أعلنت شرطة ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، العثور على رجلين وامرأتين مقتولين حول خيمة في نهاية طريق خاص مليء بالحفر الضخمة بالقرب من أوتريفيل وأن عناصرها الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في الولاية (الأحد) عثروا على جثامين أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص فيما يبدو أنه موقع تخييم للمشردين.

وقال مأمور مقاطعة سامبسون الكابتن إريك بوب، لقناة ورال-تي في، إن المراجعة الأولية لمسرح الجريمة أشارت إلى أن شخصا ما قتل ثلاثة أشخاص قبل أن ينتحر.

ولم تكشف الشرطة عن أسماء القتلى، وقال بوب إن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة لتحديد كيفية حدوث إطلاق النار.

وتقع أوتريفيل على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب مدينة رالي، عاصمة الولاية.