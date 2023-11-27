أفادت تقارير أن الأمير هاري مستعد لنسيان خلافه مع العائلة المالكة في محاولة أخيرة للمصالحة قبل حلول عيد الميلاد.ووفقاً لمنشور فرنسي شارك مقتطفات جديدة من كتاب أوميد سكوبي الجديد «نهاية اللعبة»، فإن هاري صرّح بأنه مستعد لنسيان خلافه مع العائلة المالكة. وفي مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا العام، أعرب هاري عن أمله في أن يفهم أحباؤه يوماً ما، صراعات ميغان داخل العائلة المالكة، والتي أدت بدورها إلى رحيل الزوجين عن المملكة المتحدة.