يقف سياكا سيلا متاملاً باستياء، المستودع شبه الفارغ لتعاونيته في جنوب ساحل العاج، بعد موسم شهد غزارة غير مألوفة للأمطار، وتشير التوقعات إلى أنّ محاصيل الكاكاو في أكبر بلد منتج لهذه الحبوب في العالم، ستكون منخفضة جداً. ويقول سيلا، رئيس التعاونية التي تضم نحو 1500 مزارع: «شهدت هذه السنة أمطاراً غزيرة، وعادة ما كانت تصطف الشاحنات لتفريغ حمولتها خلال هذه الفترة من العام، لكن بالكاد لدينا اليوم 200 كيس من الحبوب في وقت نستطيع تخزين أكثر من ذلك بعشر مرات». ويتوقع أن يكون المحصول هذه السنة أقل بثلاث إلى أربع مرات من العام الماضي. وشهد جنوب ساحل العاج كميات استثنائية من الأمطار في يوليو الماضي، وهو الشهر الذي تُثمر فيه أشجار الكاكاو و«تتساقط الزهور عنها»، على ما يوضح العامل الزراعي، مبرراً الكميات المحدودة من محاصيله.