أكملت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام استعداداتها لتكريم الوزير السفير جميل الحجيلان، وحددت الكلية ظهر (الأربعاء) المقبل موعداً للمبادرة النوعية؛ اعترافاً منها بدور وفضل سفير ووزير أجمل وأصعب المهمات، وتضم الفعالية التي يشرّفها وزير الإعلام سلمان الدوسري ثلاثة وزراء يمثلون ثلاث مراحل من سيرة ومسيرة الإعلام السعودي (جميل الحجيلان، الدكتور عبدالعزيز خوجة، وسلمان الدوسري).ويرعى الفعالية رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، في تمام الساعة الـ1:00 ظهراً، بقاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية في الرياض.وثمّن عميد كلية الإعلام والاتصال الأمير الدكتور سعد بن سعود آل سعود دور الوزير الحجيلان، موضحاً أن المبادرة ستقدم عرضاً مرئياً تم تسجيله خصيصاً للمبادرة مع الوزير الحجيلان، استعرض عبره أبرز محطات عمره وتحديداً ما يتصل بالإعلام، إلى جانب كلمات تقريض تكريميّة، وندوة يتحدث فيها كل من وزير الإعلام وزير الثقافة والإعلام سابقاً الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، لافتاً إلى أن الحفل سيشهد توقيع وتوزيع كتاب يتناول مسيرة الحجيلان، مضيفاً: إن الاحتفالية سيحضرها عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين والمثقفين والإعلاميين، إضافة لأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.وعدّ الأمير العميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المؤسسة الأكاديمية الرائدة في مجالها على المستويين المحلي والعربي، بالنظر إلى معطيات عدة، منها عراقة التأسيس التي تقارب 50 عاماً، وعدد طلابها الذي يتجاوز 10 آلاف طالب وطالبة، وأكثر من 250 أستاذاً وأستاذة في مختلف الرتب العلمية، ما يرشحها لتكون أكبر كلية للإعلام والاتصال في العالم بحكم عدد منسوبيها من الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، إضافة لكونها المؤسسة الأكاديمية الأولى التي أنشأت قسم السينما والمسرح في الجامعات السعودية الحكومية، وتبنت منح درجة الدكتوراه للطلاب والطالبات في تخصصات الإعلام، فضلاً عن درجتي البكالوريوس والماجستير، وأطلقت روزنامة الدبلومات العليا في الإعلام المتخصص (الإعلام السياسي، والإعلام السياحي، والإعلام الرياضي، والإعلام التربوي، والإعلام العسكري، والإعلام الاقتصادي، الإعلام الصحي)، ولفت إلى أنّ الكلية تستعد لإطلاق دبلوم عالٍ في الإعلام والذكاء الاصطناعي، وإطلاق الدبلومات المتوسطة تبعاً لأقسام الكلية، لرفع مستوى المعرفة العلمية والبحثية، وتعزيز سبل الإبداع والتفكير العلمي، وبناء قيادات إعلامية مبدعة، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات.