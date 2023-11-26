توفي منذ قليل الفنان المصري طارق عبدالعزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهد من مسلسل «وبقينا اتنين»، مع شريف منير، ورانيا يوسف، وسط صدمة كبيرة للوسط الفني، خصوصا أن الراحل اجتمع على حبه كل من تعامل معه.

وكان الفقيد قد وصل إلى لوكيشن تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، وداعب الجميع كعادته وبدأ في الاستعداد لتصوير مشاهده، إلا أنه أصيب بتشنجات وسقط بشكل مفاجئ وتم نقله سريعاً للمستشفى، ولكن بعد وصوله مباشرة توفى وسط صدمة الجميع.

من جانبه، أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز غداً (الإثنين) بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكشف خال الفقيد الإعلامي أحمد يوسف لـ«عكاظ» تفاصيل آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما قبل الوفاة بنحو 3 ساعات، مؤكدا أن الفنان طارق عبدالعزيز كان بصحة جيدة وكان يطمئن على الحالة الصحية لأحد الأصدقاء.

وأضاف: «قالي هخلص تصوير آخر مشهد وأكلمك، لكن القدر لم يمهله وانتقل إلى جوار ربه».

وتابع: «الصلاة على الفقيد غداً (الإثنين) بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الثلاثاء بنفس المسجد».

وهذا وقد توافد عدد كبير من الفنانين إلى منزل الفقيد لإلقاء نظرة الوداع عليه، وفي مقدمتهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان محمد هنيدي، والفنان محمد رياض.