غرقت سفينة شحن كانت تبحر من ميناء الدخيلة في مصر متوجهة إلى إسطنبول قبالة جزيرة ليبسوس باليونان، وفُقد 13 من أفراد طاقمها، بحسب وكالة الأنباء اليونانية.

وقالت الوكالة إن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية أنقذت أحد بحارة سفينة الشحن «رابتور» التي غرقت قبالة جزيرة ليسبوس في شرق بحر إيجه في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن 13 آخرين.

وترفع سفينة الشحن علم جزر القمر وتديرها شركة مقرها لبنان.

وكانت السفينة تحمل الملح من مصر إلى إسطنبول وعلى متنها طاقم مكون من 14 شخصًا (هندي، و11 مصريًا، وسوريان).

وفي الساعة 07:00 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، أبلغت السفينة بوجود عطل ميكانيكي. وفي الساعة 08:20، قال القبطان إن السفينة تغرق، وقام بتنشيط نداء الاستغاثة للسفن القريبة، ثم اختفت السفينة من أجهزة الرادارات.

وتشارك في عمليات الإنقاذ 8 سفن ومروحيات تابعة للقوات الجوية والبحرية، وفرقاطة تابعة للبحرية اليونانية. ورجحت السلطات اليونانية أن السفينة غرقت بسبب الرياح الشديدة.