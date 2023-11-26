توج نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجراح السعودي الدكتور هاني نجم، بجائزة «نوابغ العرب» في دورتها الأولى عن فئة الطب، تقديراً لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.

وأجرى الدكتور نجم أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين، واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب وأمراضه الخلقية، وشارك في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني حرج من قلب جنين بعمر 26 أسبوعاً داخل رحم والدته، وساهم في تصميم وتطوير صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، بشكل يواكب نمو الطفل مع مرور الأعوام، وهو ابتكار يجنّب آلاف الرضّع والأطفال صعوبات ومخاطر العمليات الجراحية المتتالية.

وخلال اتصال مرئي، أبلغ رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب» محمد عبدالله القرقاوي، الدكتور هاني نجم بفوزه بالجائزة، ونقل إليه تحيات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازهم به كنموذج للإنسان السعودي والعربي الناجح، فيما عبر الدكتور نجم عن فخره واعتزازه بحمله هذه الجائزة.

وقال القرقاوي: «نوابغ العرب» مبادرة عربية على غرار جائزة نوبل العالمية، تسعى لتكريم العقول العربية المتميزة ودعمها ورعايتها وتمكينها من توسيع دائرة مساهماتها لخدمة البشرية.

ويرأس الجراح السعودي الدكتور هاني نجم قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في «كليفلاند كلينك» بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ووُلد نجم وتعلّم في الرياض، وتخرج في كلية الطب بجامعة الملك سعود عام 1985، ثم انتقل بعدها للخارج ليتخصص في جراحة القلب والصدر وجراحة القلب الخلقية للأطفال.