أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة الجنايات بالحبس ثلاثة أشهر بحق خليجيين، سرقا لوحتي أرقام مميزة من سيارة تركها صاحبها خارج فيلته، لتثبيت اللوحات على مركبة أخرى، واستخدامها في جريمة سرقة. وأفادت وقائع الدعوى بأن السائق المجني عليه ترك سيارته أمام المنزل، بمنطقة سكنية في دبي، وشاهد المتهمين يتوقفان بسيارة أمام الفيلا، وتولى أحدهما فك لوحتي المركبة، فيما كان يراقبه الآخر، وحين لاحظاه لاذا بالفرار باللوحتين، فأبلغ الشرطة عن الواقعة. من جهتها، أجرت الشرطة التحريات اللازمة، وتوصلت إلى أن المتهمين ثبتا اللوحتين على سيارتهما، وارتكبا بها جريمة سرقة في إمارة أخرى.