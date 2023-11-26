ضرب زلزال بلغت قوتة 5.1 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، الرئيسية في اليابان التي تضم العاصمة طوكيو.

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

فيما ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة تايوان، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبحسب الهيئة، تم تسجيل الزلزال الساعة 4:11 بالتوقيت العالمي، على عمق 26.9 كلم. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.