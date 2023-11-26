سواء كنت تعاني من نزلات البرد أو الانفلونزا أو خلل في المعدة، فمن المحتمل أن أعراض الإصابة بها تصبح أسوأ في الليل. تشير الأبحاث إلى أن إيقاعات الساعة البيولوجية لجسمك -إضافة إلى بعض العوامل الأخرى- يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض ليلاً.إلى جانب تعاطي الأدوية التي تساعد على تخفيف الأعراض، يمكن اللجوء لعلاجات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على تحسين أعراض السعال والبرد في الليل:شرب الكثير من السوائلحمام ساخناستخدام رذاذ الأنف قبل النومتشغيل جهاز ترطيب الهواء ليلاًرفع الرأس أثناء النوم بوسائد إضافية