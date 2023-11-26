سواء كنت تعاني من نزلات البرد أو الانفلونزا أو خلل في المعدة، فمن المحتمل أن أعراض الإصابة بها تصبح أسوأ في الليل. تشير الأبحاث إلى أن إيقاعات الساعة البيولوجية لجسمك -إضافة إلى بعض العوامل الأخرى- يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض ليلاً.
إلى جانب تعاطي الأدوية التي تساعد على تخفيف الأعراض، يمكن اللجوء لعلاجات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على تحسين أعراض السعال والبرد في الليل:
شرب الكثير من السوائل
حمام ساخن
استخدام رذاذ الأنف قبل النوم
تشغيل جهاز ترطيب الهواء ليلاً
رفع الرأس أثناء النوم بوسائد إضافية
إلى جانب تعاطي الأدوية التي تساعد على تخفيف الأعراض، يمكن اللجوء لعلاجات منزلية بسيطة يمكن أن تساعد على تحسين أعراض السعال والبرد في الليل:
شرب الكثير من السوائل
حمام ساخن
استخدام رذاذ الأنف قبل النوم
تشغيل جهاز ترطيب الهواء ليلاً
رفع الرأس أثناء النوم بوسائد إضافية