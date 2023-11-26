أعلنت الممثلة التونسية هند صبري، استقالتها من منصبها الشرفي في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كسفيرة للنوايا الحسنة، على خلفية استخدام «التجويع والحصار كأسلحة حرب» في قطاع غزة.وكتبت صبري عبر حسابها على منصة «إكس»: «بعد 13 عاماً من العمل الإنساني عبر العالم.. أستقيل من برنامج الغذاء العالمي».ونشرت صبري بياناً أكدت فيه محاولاتها «الدعوة والضغط بقوة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني والفوري في قطاع غزة، والاستفادة من نفوذ البرنامج لمنع استخدام التجويع كسلاح حرب».