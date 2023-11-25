رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن مالك منصة «إكس» رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، بعد أن سبق اتهامه بـ«معاداة السامية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يلتقي مالك «إكس» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وأوضح المصدر أن «زيارة إسرائيل قد تساعد ماسك على تحسين سمعته بعد اتهامه بمعاداة السامية» على حسب وصف الصحيفة.

ولاحقت اتهامات معاداة السامية إيلون ماسك، خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت على منصة «إكس» منشورات مؤيدة لهتلر والنازيين، نقلاً عن (سكاي نيوز).

كما رد الملياردير الأمريكي على منشور يقول إن «اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم»، وعلق ماسك بالقول: «لقد قلت الحقيقة بالفعل».

وكان ماسك قد أدلى برأيه في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ قال في مقابلة مع المذيع أليكس فريدمان: «إذا كنت ترتكب إبادة جماعية ضد شعب كامل، فإنك ستترك خلفك كثيراً من الأشخاص الأحياء الذين سيكونون بالتبعية كارهين لإسرائيل».

والثلاثاء أعلن ماسك أن منصة «إكس» ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة، إلى المستشفيات في إسرائيل، والصليب الأحمر والهلال الأحمر في غزة.