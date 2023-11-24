كشفت دراسة علمية أجريت في السويد، أن أفضل وسيلة لحماية المرأة من سرطان عنق الرحم هي إعطاء اللقاح المضاد لفايروس الورم الحليمي البشري للفتيات والفتيان على حد سواء. حيث إن هذه الوسيلة تخلق نوعاً من مناعة القطيع تساعد في القضاء على الفايروس المسبب للسرطان.وتبين من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية (Cell, Host and Microbe)، أن معدلات الإصابة بالسرطان المرتبطة بفايروس الورم الحليمي البشري تراجعت بشكل ملموس في مدن فنلندية شهدت إعطاء اللقاح المضاد لهذه الفايروسات للفتيان والفتيات على السواء. ويقول رئيس فريق الدراسة من معهد كارولينسكا للأبحاث العلمية في السويد الطبيب فيلي بيمينوف، إن «هذه النتائج تظهر أنك تحصل على مناعة قطيع أقوى إذا ما تم تلقيح الفتيان والفتيات».وأوضح في تصريحات للموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث الطبية أنه «بحسب الحسابات الخاصة بنا، فإن إعطاء اللقاح للفتيات فقط سوف يستغرق 20 عاماً لتحقيق نفس النتائج التي يمكن أن تتحقق خلال ثماني سنوات في حالة إعطاء اللقاح للجنسين في نفس الوقت».