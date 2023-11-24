يدمر الإنسان صحته عن غير قصد، من خلال مزاولة الكثير من العادات غير الصحية، من دون أن يعرف بأنها ضارة بصحته.ومن بعض العادات المضرة التي يعتبرها الناس طبيعية؛ بحسب ما أوردت صحيفة (تايمز أوف إنديا)، الإرهاق في العمل، ففي العديد من الثقافات يُنظر إلى الإرهاق في العمل على أنه علامة على التفاني، ولكنه قد يؤدي إلى التوتر والمشكلات الصحية، لذلك لا بد من اعتماد إستراتيجية للعمل بشكل معتدل.ومن العادات أيضاً، الإفراط في وقت متابعة الشاشة، وتعدد المهمات، إذ يتم غالباً الثناء على القيام بمهمات متعددة في وقت واحد، ولكن هذا قد يقلل من الإنتاجية، ويزيد التوتر ويعيق التركيز على وظيفة واحدة في وقت واحد.وإهمال الصحة العقلية خوفاً من النظرة الخاطئة للمجتمع تجاه أصحاب مشكلات الصحة العقلية، يقوم الكثير من الأشخاص بكبت عواطفهم وإهمال صحتهم النفسية، الأمر الذي قد تكون له عواقب طويلة المدى.الإرهاق في العمل وتعدد المهماتإهمال الصحة العقليةالبحث عن القيمة الذاتية على وسائل التواصلالتواصل السلبي العدوانيالمقارنة مع الآخرينإهمال النومالإفراط في الطعام والشراب