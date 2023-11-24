حذرت أخصائية الأمراض الجلدية والشعر الدكتورة تاتيانا يوغوروفا، من تجاهل ظهور الهالات السوداء تحت العينين، لأنها قد تكون ناجمة عن مشكلات صحية متعددة، فبينما يعزي بعض الأطباء ظهور الهالات السوداء تحت العينين عادة إلى قلة النوم ونقص الأكسجين، وهناك أسباب أخرى لظهورها، منها ما هو خطير جداً.- فقر الدم- مشكلات الكلى- مشكلات في القلب والأوعية الدموية- أمراض القصبات الهوائية- مشكلات في الجهاز الهضمي