وضحت مجلة (Elle)، أن الجلد يتألق هذا الموسم بدرجات البني الداكن اللذيذة مثل الشوكولاتة والإسبريسو، مشيرة إلى أنه يتناغم مع الدرجات المحايدة الهادئة مثل البيج والكريمي، في حين يضفي اللون الأسود عليه مزيداً من الأناقة والفخامة. ولإطلالة أكثر جاذبية، يمكن تنسيق الجلد باللون البني الداكن مع اللون الوردي، الذي يضفي عليه لمسة أنوثة مبهجة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أنَّ اللون البني الداكن، يبدو في قمة الأناقة والفخامة مع إطلالة المونوكروم أحادية اللون، مشيرة إلى إمكانية إضفاء لمسة تباين مثيرة على المظهر من خلال اللعب على وتر اختلاف الخامات، حيث يمكن تنسيق الجلد مع التريكو أو الساتان. وأشارت (Elle)، إلى أن فخامة الجلد ذي اللون البني الداكن تكتمل بالحُلي الذهبية، التي تضفي عليه بريقاً ساحراً يأسر الألباب.