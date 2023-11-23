كشف خبير التغذية الروسي الدكتور أليكسي كابانوف، عن خمس عادات غذائية خاطئة يمكن أن تسرّع السرطان. ووفقاً للخبير، فإن التغذية الصحيحة هي العامل الأهم الذي يساعد على مقاومة السرطان. وعواقب النظام الغذائي غير المتوازن متنوعة وكثيرة، بما فيها زيادة خطر الإصابة بورم خبيث؛ وفقاً لـ(روسيا اليوم).الغذاء منخفض الجودة (الوجبات السريعة)تجاهل الفواكه والخضروات والبقولياتالدهون المتحولة والزيوت المهدرجةالقلي والشوي والتسخين الزائداحتراق الزيوت