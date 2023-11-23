يقول باحثون إن استبدال ما يراوح من 25 إلى 28 غراماً من المكسرات يومياً ببيضة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسببها بنسبة 17%.وبحسب (الديلي ميل)؛ يعتقد بعض الخبراء أن الكوليسترول الموجود في البيض مضر بالقلب، على الرغم من أن آخرين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة للتأكد من ذلك.ولكن بغض النظر عن ذلك، من المعروف أن المكسرات تخفض نسبة الكوليسترول، مما يجعلها بديلاً جيداً.وتظهر نتائج علمية كذلك أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 غراماً من البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا بنفس الكمية من اللحوم المصنعة، أصبح خطر الإصابة لديهم بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة بسببها أقل بنسبة 23%.