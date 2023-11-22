ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر اليوم (الأربعاء)، مقاطعة مالوكو الشمالية شرقي إندونيسيا.

وأوضح بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 68 كيلومترا، من منطقة هالماهيرا التابعة للمقاطعة، وعلى عمق 109 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وأمس (الثلاثاء)، ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة، مقاطعة سولاوسي الشمالية وسط إندونيسيا وكان على عمق 21 كيلومترا.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، إذ تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم «حلقة النار»، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطاً بركانياً وزلزالياً متكرراً.