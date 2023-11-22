تجنبت النجمة العالمية شاكيرا، محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، إثر اتفاق أبرمته في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة في برشلونة، ينص على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو.وعند وصولها إلى محكمة برشلونة قرابة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش (الأحد)، مرتدية زياً وردياً ونظارتين شمسيتين، أجابت الفنانة الكولومبية البالغة 46 عاماً بـ«نعم» على رئيس المحكمة الذي سألها، في بداية الجلسة، إذا كانت تقرّ بذنبها وتقبل بالأحكام الصادرة في حقها.وبعد فترة وجيزة من تركها المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، حُكم على مغنية «واكا واكا» و«هيبس دونت لاي» بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وخُفف الحكم إلى عقوبة مالية وغرامة تزيد على 7.3 مليون يورو، بما يعادل 50% من مبلغ الاحتيال الضريبي، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.