أصدرت محكمة إيطالية، (الاثنين)، أحكاما بالسجن لفترات مطولة في نهاية واحدة من أكبر محاكمات المافيا على الإطلاق في تاريخ إيطاليا والتي استهدفت عصابة «ندرانجيتا» الإجرامية في معقلها بمنطقة كالابريا بجنوب البلاد.

وقضت المحكمة بالسجن بإجمالي سنوات وصلت إلى 2200 عام موزعة على أكثر من 200 من أعضاء مافيا ندرانجيتا سيئة السمعة، في أكبر محاكمة تشهدها البلاد منذ أكثر من 30 عاماً.

وواجه أكثر من 330 من رجال العصابات المشتبه بهم وشركاؤهم المزعومون، وبينهم بعض ذوي الياقات البيضاء، تهما متعددة مثل الابتزاز والاتجار بالمخدرات والسرقة، في محاكمة استمرت نحو ثلاث سنوات.

ومن بين المدانين باسكوال بونافوتا، الذي كان على قائمة أخطر الهاربين في إيطاليا والذي حكم عليه بالسجن لمدة 28 عاماً. وحُكم على زعماء ندرانجيتا الآخرين بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن القضاة استغرقوا ساعة و40 دقيقة لقراءة حكمهم فقط. وصدرت أشد العقوبات على سافيريو رازونالي ودومينيكو بونافوتا، وهما زعيمان محليان للمافيا في كالابريا وحُكم على كل منهما بالسجن 30 عاما.

وكان من بين المدانين جيانكارلو بيتيلي، المحامي والسياسي السابق في حزب (إيطاليا.. إلى الأمام)، عضو الائتلاف الوطني الحاكم، وحُكم عليه بالسجن 11 عاما بتهمة التآمر مع المافيا وتسريب معلومات.

وحُكم على جورجيو ناسيلي، وهو رئيس سابق للشرطة المحلية، بالسجن لمدة عامين وستة أشهر.

ومع ذلك، لم ينجح الادعاء في إصدار أحكام مشددة كما كان يسعى في عدد من القضايا، وتمت تبرئة أكثر من 100 ممن جرت محاكمتهم.

ويمكن أن يستأنف الدفاع والادعاء العام حكم المحكمة الابتدائية الصادر أمس (الاثنين).

ويعتبر المدعون أن «ندرانجيتا» أقوى عصابات المافيا في إيطاليا إذ تتفوق بسهولة على عصابة «كوزا نوسترا» الأكثر شهرة في صقلية، كما يمتد نفوذها عبر أوروبا وخارجها.