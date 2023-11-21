أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أنها أجازت دواء يكافح البدانة ابتكرته مجموعة «إيلي ليلي» الأمريكية سيُباع بالاسم التجاري «زيباوند» (Zepbound)، ويؤخذ عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع. والاسم العلمي للدواء هو «تيرزيباتيد» (Tirzepatide). وكان «تيرزيباتيد» حصل على موافقة لمعالجة مرض السكري، لكنّ بعض الأطباء يصفونه لفقدان الوزن نظراً إلى فاعليته في هذا الخصوص، لكنّ ذلك ليس ضمن نطاق التوصيات الرسمية.وأفادت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (FDA)، في بيان، أنه تبيّن خلال تجربة سريرية كبيرة، أنّ عقار زيباوند يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.