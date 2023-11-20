انتهت عملية مطاردة الرجل المشتبه به في مقتل ثلاث نساء وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، بعد أن أعلنت الشرطة العثور على مافيس كريستيان جونيور، 52 عاما، (الأحد) بالقرب من مكان الحادثة بعد اكتشاف جثته داخل سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء مقتولا بطلق ناري.

وكان المحققون يبحثون عن كريستيان للاشتباه به في مقتل امرأة بالرصاص مساء السبت.

وقالت الشرطة الأمريكية في وقت سابق: «تشير المعلومات الأولية إلى أن الحادثة ناجمة عن عنف منزلي، والمشتبه به معروف كأحد الأقارب، وقد فر بعد الحادثة في سيارة شيفروليه ماليبو بيضاء باتجاه مجهول».

كما أشار كريستوفر ويليامز المتحدث باسم إدارة شرطة ممفيس لوقوع حادثة إطلاق نار في فيلدلارك درايف، تسببت بمقتل امرأة وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، فيما تركت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في حالة حرجة. وهناك إطلاق نار آخر على بعد 13 ميلا على طريق وارينجتون، نجم عنه مقتل امرأة، بحسب الشرطة.

ولم تحدد السلطات هوية الضحايا ولم تقدم معلومات عن نوعية ارتباط الضحايا بالمشتبه به.