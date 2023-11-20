حذّر باحثون من أن الذكاء الاصطناعي، قد يتسبب في تعزيز العنصرية تجاه ذوي البشرة الملونة.وأوضح الباحثون في الجامعة الوطنية الأسترالية، في دراسة حديثة، أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها على الوجوه البيضاء، الأمر الذي قد يؤدي إلى النظر باستمرار إلى وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء على أنها أكثر واقعية، وذلك حسبما أفاد موقع «ميديكال إكسبرس». وقالت الدكتورة إيمي داويل: كبيرة مؤلفي الدراسة، إن سبب هذا التناقض هو أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يتم تدريبها بشكل غير متناسب على الوجوه البيضاء.وقالت داويل: «إذا كان يُنظر باستمرار إلى وجوه الذكاء الاصطناعي البيضاء على أنها أكثر واقعية، فقد تكون لهذه التكنولوجيا آثار خطيرة على الأشخاص الملونين من خلال تعزيز التحيز العنصري عبر الإنترنت في نهاية المطاف».