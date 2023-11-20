يُتوقّع أن تشهد معدّلات الوفيات الناجمة عن موجات الحرّ الحادة ارتفاعاً بـ5 مرات خلال العقود المقبلة، على ما حذّر خبراء دوليون، في تقرير (الأربعاء)، مؤكدين أن «صحة البشر تواجه خطراً كبيراً» في حال لم تُتّخذ إجراءات فعلية لمواجهة التغيّر المناخي.وفي حال ارتفعت درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن (وهي حالياً تتجّه للوصول إلى 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100)، يُتوقّع أن تزيد الوفيات السنوية المرتبطة بالحرّ بنسبة 370% بحلول 2050م، ما يشكّل ارتفاعاً بـ4.7%، بحسب نسخة 2023م، من وثيقة مرجعية تنشرها سنوياً مجلة «ذي لانست» الطبية.