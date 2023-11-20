يعتقد البعض أن السعال هو أحد أعراض نزلات البرد، ولكن الأطباء يصفون السعال بأنه كابوس للطبيب المعالج؛ لأنه قد يكون علامة تشير إلى أمراض غير مرتبطة بالجهاز التنفسي.وكشف الأطباء، أن السعال الحاد غالباً ما يشير إلى التهاب الشعب الهوائية، ولكن إذا كان الشخص يعاني من السعال لأكثر من شهر أو سعال مزمن فقد لا تكون الأسباب مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي.ارتداد حمض المعدةالسلمشكلات في القلبالجيوب الأنفية والربوالأورام