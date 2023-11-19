في إطار سعيها لرفع الوعي في المجتمع، قامت عيادات دله العارض في مدينة الرياض، بتفعيل يوم السكري العالمي وتقديم خدمات طبية وتوعوية مميزة ومتعددة لمرضى السكري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2023، وتتضمن الكشف والتشخيص وفحص السكري، وذلك للمساهمة في تشجيع الفحص المبكر للمرض والوقاية من آثاره السلبية ومضاعفاته.

ويعد مرض السكري واحداً من أخطر الأمراض المزمنة، الذي يصيب الإنسان عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه. ويعتبر ارتفاع السكر في الدم، من النتائج الدالة على خلل في ضبط مستوى السكر بالدم، ويلحق أضراراً خطيرة بأجهزة الجسم المختلفة، خصوصاً الأعصاب والأوعية الدموية. كما يعد هذا المرض أحد الأسباب الرئيسية المسببة لأمراض عدة، منها العمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلى.

ويأتي تفعيل اليوم العالمي للسكري من جانب عيادات دله العارض، كالتزام أخلاقي أولاً، وثانياً لحث الجهات الطبية ذات العلاقة بضرورة تمكين مرضى السكري من الحصول على خدمات أفضل للوقاية من هذا المرض وتشخيصه وعلاجه.

ويعد تنظيم مثل هذه الأيام مساهمة في نشر الوعي، كما تساهم في الحد من انتشار هذا المرض الخطير وسط المجتمع، سيما وأن آخر البيانات الإحصائية توضح أن نسبة الإصابة بالسكري في المملكة بلغت نحو 30% من عدد السكان.

توفر عيادات دله العارض، متابعة وتشخيص وعلاج مرض السكري، لمختلف شرائح المجتمع، وذلك بما تمتلكه من أجهزة ومعدات طبية تقنية، حديثه ومتطورة تعزز من قدرات الرعاية الصحية، إلى جانب الكادر الطبي والفني المتميز، بإشراف أطباء استشاريين متخصصين.

يذكر أن مجموعة دله الصحية، تضم 6 مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو 1000 طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.