حذرت السلطات الآيسلندية سكان بلدة غريندافيك من أن الأمر قد يستغرق أشهرا قبل أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم مع استمرار المخاوف من الانفجار البركاني.

ونقلت إذاعة «آر يو في» الآيسلندية عن فيدير رينيسون مدير إدارة الدفاع المدني أن عدة منازل تعرضت لأضرار. وأضاف رينيسون أن السكان يجب أن يستعدوا للعيش في أماكن أخرى في الشهور القادمة بسبب استمرار عدم اليقين.

وعرضت قناة سكاي نيوز البريطانية لقطات مصورة من أعلى الموقع، تظهر فيها بوضوح صدوع على الأرض.

وصدر تحذير بشأن غريندافيك نحو 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة ريكيافيك وسط تهديد من ثوران بركاني قبل أيام.

وتم إجلاء نحو 3700 من السكان قبل أسبوع لأن نفق حمم بركانية يبلغ طوله نحو 15 كيلومترا يوجد أسفل غريندافيك تحت قاع البحر.