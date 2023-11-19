أصبح الكلب الرئاسي في مولدافيا «كودروت» في دائرة الضوء بعدما عضّ الرئيس النمساوي خلال زيارة رسمية أخيراً.

وهاجم الكلب «كودروت» الذي تبنته رئيسة مولدافيا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عندما حاول مداعبته.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام مولدوفية فان دير بيلين تقف مع ساندو وكلبها المنقذ كودروت، خلال زيارته للعاصمة المولدوفية، كيشيناو، (الجمعة). عندما انحنى الرئيس النمساوي إلى حيوانها الأليف كودروت لمداعبته، ثار الكلب وعض يده لفترة وجيزة.

وقال مكتب فان دير بيلين لقد كان جرحا صغيرا عولج بضمادة، مضيفا أن الرئيس النمساوي في حالة جيدة.

كان فان دير بيلين يجتمع مع ساندو والرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرك موسار لمناقشة محاولة مولدوفا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبث الرئيس النمساوي منشورا عن الحادث على صفحته على «إنستغرام» في وقت لاحق (الجمعة)، معترفا بأنه أثار بعض الضجة.

وقال فان دير بيلين الذي يشاهد في شوارع فيينا وهو ينزه كلبه، عن الكلب كودروت: كل من يعرفني يعلم أنني مولع وعاشق كبير للكلاب ويمكنه فهم مدى حماسته.. لقد كان متوتراً بسبب كل الناس من حوله.

ولم يحصل «كودروت» على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.