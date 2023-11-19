حوصر 41 عاملا على الأقل منذ الأحد الماضي إثر انهيار، نفق كانوا يعملون على شقّه على أحد طرق ولاية أوتارخند شمال الهند، وفق ما أفادت فرق الإنقاذ التي هرعت لإخراجهم من تحت الركام.

ويفكر المسؤولون، الذين يحاولون الوصول إلى الـ41 عاملا العالقين، في خطط إنقاذ بديلة، بعد أن تسببت مشكلات في آلة الحفر في توقفهم عن البحث.

ووصلت آلة حفر جديدة إلى موقع الحادث في ولاية أوتارخاند (السبت) لتحل محل آلة تضررت أثناء اختراق الصخور والحطام.

وكان المنقذون يستخدمون الآلة لخلق مساحة لإدخال أنابيب واسعة يمكن من خلالها للعمال العالقين الزحف إلى خارج النفق.

وقال المسؤول بإدارة الكوارث في البلاد ديفيندرا باتوال إن السلطات حفرت حتى الآن مسافة 24 مترا وسط الأنقاض والحطام، لكن الأمر سيتطلب ما يصل إلى 60 مترا للسماح للعمال بالخروج.

ويدرس المسؤولون، اليوم (الأحد)، زوايا جديدة لإخراج العمال.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ديبا غوري، إن ذلك يشمل احتمال استخدام الآلة الجديدة للحفر من أعلى تل، حيث حوصر العمال تحته داخل النفق المنهار.

وأضافت أن هذه الطريقة ستستغرق وقتا أطول، ربما أربعة أو خمسة أيام إضافية.

وفي وقت سابق، واجهت جهود الإنقاذ عقبة عندما سمع صوت تشقق عالٍ داخل النفق، ما أذهل المشرفين على العملية، الذين أوقفوا الحفر مؤقتا واكتشفوا أن أجزاء من الآلة تالفة، حسبما قال تارون كومار باديا مدير الشركة الوطنية لتطوير الطرق السريعة والبنية التحتية.

عمال البناء عالقون منذ 12 نوفمبر، عندما تسبب انهيار أرضي في انهيار جزء من النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومتر، والذي كانوا يعملون على بنائه، على بعد نحو 200 متر من المدخل.

يشار إلى أن منطقة التلال، حيث يقع النفق، معرضة للانهيارات الأرضية.