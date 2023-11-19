دعا كبار العلماء في بريطانيا، إلى فرض حظر عاجل على جلب القطط إلى المملكة المتحدة من قبرص والدول المجاورة، لمنع انتشار فايروس شديد العدوى ومميت.وتشير التقديرات إلى أن هذا الفايروس القاتل، من عائلة فايروسات كورونا من نوع FCoV-23، ويعتقد أنه المسؤول عن مقتل 8500 قطة في قبرص في النصف الأول من هذا العام، وهذا الرقم مرجح للارتفاع بشكل كبير.ووفق تقرير (تايمز) البريطانية، تم التثبت من إصابة قطة واحدة في المملكة، تم إحضارها من قبرص، ويجري التحقق في ثلاث إصابات أخرى مشتبه بها، وجميعها مرتبطة بقبرص.وفي حين لم يظهر الفايروس أي علامة على خطورته بالنسبة إلى البشر، لكن دعت الدكتورة كريستين تيت بوركارد من جامعة إدنبرة، إلى فرض حظر مؤقت على القطط، وتشمل أيضاً اليونان ولبنان.