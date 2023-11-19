انتقدت امرأة صينية مطلقة حديثاً هوس زوجها بالجري، مدعية أنه ترك ذات مرة ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات محبوسة في السيارة لساعات؛ حتى يتمكن من المشاركة في سباق الماراثون.وقالت إن هوس زوجها السابق بالجري أدى في نهاية المطاف إلى تدمير أسرتهما.ووفقاً لموقع (Toutiao News)، كتبت تشاو في منشورها أن زوجها السابق ترك ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات بمفردها في السيارة لنحو خمس ساعات، حتى يتمكن من فعل أكثر ما يحبه، وهو الجري؛ حيث اشترى وجبة الإفطار للطفلة وأعطاها هاتفه للترفيه، وحبسها في السيارة، وذهب للجري في الماراثون.