انطلقت في العُلا الدورة الثانیة من مهرجان الممالك القدیمة؛ الذي یحتفي بأصالة التاریخ ويتيح استكشاف التراث العریق لمدن الواحة القدیمة، حيث یمكن للزوار الاستمتاع بتجارب تفاعلیة للتعرف على الوجهات العریقة واكتشاف حضارات الممالك التي حكَمت العُلا في الماضي، والشواهد الأثریة الشامخة على أرضنا منذ آلاف السنین.كما یَعدْ المرجان زواره ببرنامجٍ استثنائي یتنوع بین الاحتفالات الثقافیة والجولات المسائیة والفعالیات التاریخیة المخصصة للعائلات، فضلاً عن تجارب المأكولات المستوحاة من الروایات القدیمة، والرحلات المخصصة إلى المواقع التاریخیة الأثریة.وتنطلق فعالیات المهرجان مع مسیرة رحلة عبر الزمن، لتستعرض القصص التاریخیة والتراث العریق لطریق البخور القدیم وحیاة الممالك القدیمة في العلا، ویسلط العرض التفاعليّ الحیوي الضوء على التاریخ الإنساني المشترك على نحوٍ إبداعي یستثیر الفضول لما ضمّته هذه المحافظة على مر الزمن.ویتفرّد المهرجان بفعالیة مساء جبل عكمة، حیث یحتفي بإدراج جبل عكمة ضمن سِجل (ذاكرة العالم) للیونسكو، ويكتشف نقوشه التاریخیة الخالدة، وزيارة أم مدافن الحجر، بالإضافة إلى معرض الحیاة في الحِجر الذي یستعرض 15 اكتشافاً أثریاً في المنطقة، وجولة الحیاة البریة والطبیعیة في الحجر، التعرف على حیاة الملوك والحضارات القدیمة التي عاشت في تيماء منذ آلاف السنین.