أصبحت نجلاء سلمان النعيمي، أول مساعد مدرب بحري على مستوى المملكة لتدريب الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري؛ التي أعلن اعتمادها، (الخميس)، من قبل الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو.ويأتي اعتمادها كمدربة في إطار السعي لتمكين الكوادر النسائية في قطاع النقل البحري. وتعزيز دور المرأة في القطاع البحري يسهم في تمكينها من تلقي التدريب العملي والأساسي للدورات التدريبية البحرية، وتأهيلها للعمل لدى الشركات البحرية والموانئ السعودية، بالإضافة لعملها كمدربة في القطاع البحري بالمملكة.يذكر أن المدربة نجلاء النعيمي تلقت تدريباتها المكثفة والاختبارات التابعة لها كمدربة، إضافةً إلى إكمالها للدورات البحرية المختصة بأكاديمية التدريب البحري بشركة أرامكو وبمتابعة من وكالة القطاع البحري بالهيئة العامة للنقل، وذلك لضمان استيفائها للمتطلبات التدريبية البحرية الدولية الأساسية.