يتربع معطف الفرو الاصطناعي على عرش الموضة النسائية في شتاء 2023/‏‏2024م، ليمنح المرأة إطلالة دافئة ووثيرة تغلفها الأناقة والفخامة.وأوضحت مجلة (Elle)، أن معطف الفرو الاصطناعي يأتي مصنوعاً من فرو ذي شعر طويل وأملس، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع عصري أنيق يجمع بين القصّة الأكبر من المقاس (أوفر سايز) وصف الأزرار وطيّات الصدر، فضلاً عن أنه يكتسي بألوان مطفأة راقية مثل الكراميل والرمادي.وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن معطف الفرو الاصطناعي يمتاز بتنوع طرق التنسيق، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وبلوفر وحذاء رياضي. كما يمكن الحول على إطلالة أنيقة تليق بالمناسبات من خلال تنسيق معطف الفرو الاصطناعي مع بذلة أنيقة أو فستان فخم مع بوت أنيق.