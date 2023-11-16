لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 51 آخرون بجروح، اليوم (الخميس)، في حريق اندلع في مبنى بمقاطعة شانشي في شمال الصين.

وقالت شبكة «سي سي تي في» التلفزيونية الحكومية إنّه «تمّ تأكيد مقتل 11 شخصاً، لكنّ العدد الدقيق للضحايا لا يزال قيد التقييم»، مشيرة إلى أنّه «تمّ إجلاء 63 شخصاً، نُقل 51 منهم» إلى المستشفى.

ونقلت الشبكة عن السلطات المحلية قولها إنّ الحريق اندلع نحو الساعة 06:50 من صباح (الخميس) في مبنى مكوّن من 4 طوابق تابع لشركة يونغجو للفحم في منطقة ليشي بمدينة لوليانغ.

وأضافت أنّ «المصابين الـ51 نقلوا إلى مستشفى لوليانغ الشعبي الأول لتلقّي العلاج».

وأكدت الشبكة أن «عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق».

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي المحلّي «ويبو» مبنى تلتهمه ألسنة اللهب ويتصاعد من طوابقه العليا دخان أسود كثيف على مرأى من عشرات الفضوليين، بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى المكان.