أصيبت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» كاثرين راسل إثر حادث مروري بينما كانت في طريقها لزيارة قطاع غزة.

وأوضحت الأمم المتحدة (الأربعاء) أن راسل تعرضت لحادث سيارة في مصر أثناء سفرها إلى معبر رفح الحدودي. وقال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك: «انقلبت المركبة التي كانت تستقلها على جانبها».

وواصلت رئيسة اليونيسف رحلتها لزيارة غزة رغم ذلك، ونصحها الأطباء بعد ذلك بالحصول على علاج من إصاباتها، ولذلك اختصرت راسل زيارتها للمنطقة.

وتضمنت زيارتها لقطاع غزة أحد المستشفيات. ودعت إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.