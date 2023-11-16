اضطر قائد طائرة شحن من طراز بوينج 747 للاستدارة برحلته والعودة مجددا إلى مطار الإقلاع بعد أن تحرر حصان كانت تنقله الطائرة من عنبر الشحن، عقب وقت قصير من إقلاع الطائرة العائدة لشركة أتلانتا الآيسلندية المتخصصة، من مطار جون كنيدي في نيويورك متوجهة إلى لييج ببلجيكا، وفق صحيفة «مترو».

وطلب الطيار العودة وهو على ارتفاع 31 ألف قدم، بعد الإبلاغ عن حادثة الحصان التي لم يتمكن الطاقم من تأمينها، بحسب فيديو تم نشره على موقع «يوتيوب» أعاد بناء المحادثات التي جرت بين طاقم الطائرة وبرج المراقبة بالمطار.

وأعلم الطيار المطار بالمشكلة قائلا: «نحن طائرة شحن وعلى متنها حيوان حي، حصان، ولقد خرج الحصان من قفصه». وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود خطر على الطائرة ولكن الطائرة مضطرة للعودة لأنه ليس هناك إمكانية لتأمين سلامة الحصان خلال الرحلة.

واضطر الطيار للتخلص من 20 طنا من الوقود قبل العودة والهبوط في نيويورك.

وعلى الرغم من عدم وضوح الحالة التي كان فيها الحيوان، طلب الطيار تأمين طبيب بيطري في المطار بعد أن وُصف الحصان بأنه «يواجه صعوبة».

وهذه بالتأكيد ليست المرة الأولى التي تضطر فيها طائرة إلى العودة لسبب غير عادي. إذ اضطرت طائرة متجهة إلى برشلونة إلى العودة بعد أن أصيب أحد الركاب على متنها بنوبة إسهال شديد تم إعلانها على أنها «خطر بيولوجي» في سبتمبر من هذا العام، وكانت طائرة دلتا قد غادرت جورجيا بالفعل وكانت فوق فيرجينيا عندما قرر الطيارون القيام بهبوط اضطراري بعد أن أصيب أحد المسافرين بالإسهال طوال الرحلة.